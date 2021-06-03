Необходимо написать тексты описания на товары и бренды

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Закрыт20 заявок510 просмотров

Нужно написать тексты с описаниями товаров для интернет-магазина. Тема: косметика.

Также тексты-описаний для брендов.

Объём одного текста от 600 до 1200 знаков без пробелов.

4 года назад
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