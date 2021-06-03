Нужно подготовить текст к размножению Пример итога: Налоговый аудит – это {частичная|специальная|специализированная|по заданию|по техническому заданию} или {комплексная проверка| комплексный аудит} {налоговой отчетности|отчетности для налоговой в sity}. {Процедура ...
Необходимо написать тексты описания на товары и бренды
Нужно написать тексты с описаниями товаров для интернет-магазина. Тема: косметика.
Также тексты-описаний для брендов.
Объём одного текста от 600 до 1200 знаков без пробелов.
Заявки фрилансеров
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