Написание отзывов На магазин в Яндекс Маркете.

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Закрыт19 заявок738 просмотров

Необходимо писать отзывы в Яндекс маркете. порядка 2-3 отзывов в день. 

Оплата после прохождения отзыва модерации. И отображения его. в рейтинге. 

Цена за отзыв 50 рублей 

4 года назад
JuraShvec
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Юлия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Людмила
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Стас
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Савелий
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Айгуль
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александра
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Лаша
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Саша
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артём
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Арина
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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