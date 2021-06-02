Написать тексты для триггерных рассылок

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Закрыт4 заявки471 просмотр

Нужны короткие дружелюбные тексты, учитывающие специфику бренда (обувь) для триггерных писем.

Есть стандартные шаблоны, которые нужно переделать.

После согласования могут быть правки.

4 года назад
shpakulina
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