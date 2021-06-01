Нужно написать 6 статей для инт. магазина Сантехники и комплектующих

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт16 заявок459 просмотров

Нужен грамотный копирайтер, который не просто напишет текст для робота, а сделает его интересным, читабельным и даже познавательным, ну и конечно же - ПРОДАЮЩИМ. Никакой воды в тексте не должно быть!!! То есть, нужно изучить сайт (ОБЯЗАТЕЛЬНО), посмотреть какие тексты писались, и написать еще лучше!! Если тексты прям очень понравятся, готов сделать бонус

Оплата за 1 тыс. символов без пробелов - 60 грн. Все ключевые слова будут предоставлены в Google доке. 

Темы статей для категорий сайта:

1. Столешницы для ванной (5000 сим. без пробелов)2. Кухонные столешницы (5000 сим. без пробелов)3. Подоконники и отливы ﻿(4000 сим. без пробелов)4. Каминные полки ﻿(3000-4000 сим. без пробелов)

5. Элементы интерьера для НоReCa ﻿(3000 сим. без пробелов)6. Другие изделия из литого мрамора (3000 сим. без пробелов) Доп. инфа для текста по данной категорииПолки всевозможные, ступени внутрь дома, стульчики-полки в душ, можно сделать что угодно, если позволит сделать технология. 

Дополнительная информация: компания изготавливает изделия из литьевого мрамора. Соответственно применяется для всех категорий продукции. 

4 года назад
sergeykuzmenko93
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