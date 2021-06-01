В перспективе работа постоянная, но, соглашаясь работать сейчас, вы ничего не теряете. Желательно ежедневно делать хотя бы 5 кило в сутки с уникальностью текстов не менее 95% (требования к уникальности обязательны). ...
Нужно написать 6 статей для инт. магазина Сантехники и комплектующих
Нужен грамотный копирайтер, который не просто напишет текст для робота, а сделает его интересным, читабельным и даже познавательным, ну и конечно же - ПРОДАЮЩИМ.
Никакой воды в тексте не должно быть!!! То есть, нужно изучить сайт (ОБЯЗАТЕЛЬНО), посмотреть какие тексты писались, и написать еще лучше!! Если тексты прям очень понравятся, готов сделать бонус
Оплата за 1 тыс. символов без пробелов - 60 грн. Все ключевые слова будут предоставлены в Google доке.
Темы статей для категорий сайта:
1. Столешницы для ванной (5000 сим. без пробелов)2. Кухонные столешницы (5000 сим. без пробелов)3. Подоконники и отливы (4000 сим. без пробелов)4. Каминные полки (3000-4000 сим. без пробелов)
5. Элементы интерьера для НоReCa (3000 сим. без пробелов)6. Другие изделия из литого мрамора (3000 сим. без пробелов) Доп. инфа для текста по данной категории: Полки всевозможные, ступени внутрь дома, стульчики-полки в душ, можно сделать что угодно, если позволит сделать технология.
Дополнительная информация: компания изготавливает изделия из литьевого мрамора. Соответственно применяется для всех категорий продукции.
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