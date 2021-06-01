Написать текст о товаре

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Нужно сделать Описание товара и перечислить несколько преимуществ.

Речь пойдет о таблетированной соли для посудомоечных машин.

Сделать упор нужно на экологичность продукта и чистоту состава отсутствие ненужных компонентов в нем и высокое качество продукта.

Результат должен быть примерно как на картинке.

Бюджет 500р

Это основное описание.

Таблетированная соль изготовлена в России на немецком оборудовании — по немецким технологиям выпаривания в специальных установках. Основной компонент — хлористый натрий, его в составе 99,9%. Ферроцианид калия и йод отсутствуют. Сырье перед таблетированием измельчается до 0,1 мкр, что гарантирует сверхплотность и медленную скорость растворения (дольше на 15%).

Продукция категории «Экстра» подходит для водоподготовки, водоочистки и умягчения воды

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