Здравствуйте, Необходимо написать 20 отзывов о гостинице и разместить их на отзовиках. Примеры отзывов, а также ссылки на отзовики вышлем. Отзывы нужны не большие на 3-7 предложений. ...
Написать текст о товаре
Нужно сделать Описание товара и перечислить несколько преимуществ.
Речь пойдет о таблетированной соли для посудомоечных машин.
Сделать упор нужно на экологичность продукта и чистоту состава отсутствие ненужных компонентов в нем и высокое качество продукта.
Результат должен быть примерно как на картинке.
Бюджет 500р
Это основное описание.
Таблетированная соль изготовлена в России на немецком оборудовании — по немецким технологиям выпаривания в специальных установках. Основной компонент — хлористый натрий, его в составе 99,9%. Ферроцианид калия и йод отсутствуют. Сырье перед таблетированием измельчается до 0,1 мкр, что гарантирует сверхплотность и медленную скорость растворения (дольше на 15%).
Продукция категории «Экстра» подходит для водоподготовки, водоочистки и умягчения воды
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