Создать seo описание для 2 товаров

Создать продающее seo описание для товара (оплетки на руль из экокожи) с уникальностью в 90% и выше

описание должно быть с минимальным количеством эпитетов

не длинное, но и не короткое

Первая шьется вручную

Вторая готовая надевается на руль

Объем каждого из описания примерно 1000 символов