Создать seo описание для 2 товаров

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Закрыт6 заявок391 просмотр

Создать продающее seo описание для товара (оплетки на руль из экокожи) с уникальностью в 90% и выше

описание должно быть с минимальным количеством эпитетов

не длинное, но и не короткое

Первая шьется вручную

Вторая готовая надевается на руль

Объем каждого из описания примерно 1000 символов

4 года назад
kemitkosta
24 года
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