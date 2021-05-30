Копирайтер

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Закрытнет заявок228 просмотров

Нужен копирайтер который знаком с культурой и тематикой Испании. Нужно написать 12 статей от 5000 до 10000 символов в 1 статье. Статья должна, быть интересной читателю (возможно написана в виде истории), эксклюзивной, повествующей! Писать продумано! Требуется высокий уровень! Соблюдать стиль написания, так как статьи для официального сайта.

Написание статей
4 года назад
guest_16224002504668
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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