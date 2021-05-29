Добрый день!

У меня есть задача - написать две статьи по криптовалюте. Первая - статья в более-менее свободном стиле на тему "Как и почему Илону Маску удается манипулировать рынками при помощи своих твитов и выступлений в медиа". Статья не сильно сложная, объем - около 6000 знаков.

Вторая - более серьезная, аналитическая, и требует более серьезного подхода. Тема - "Совет по майнингу биткоина - что это, причины и цели создания". Объем - от 12000 знаков.

К обоим статьям я дам ссылки, из которых можно черпать информацию. Так что, человеку в теме, умеющему набирать информацию из других источников и составлять красивый, читабельный текст, будет несложно написать эту статью.

Для оценки ваших знаний по крипте направляю опросник, который называется "тест", и в котором есть 4 вопроса, на которые нужно дать короткие ответы. Отвечайте так, как считаете нужным. Таким образом, я определю, в теме вы, или нет.