Продающий текст для рекламы школы музыки

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок949 просмотров

необходимо разработать несколько вариантов небольшого продающего текста с триггерами для рекламы школы музыки, для видео длительностью 30 секунд. основные тезисы и ключевые фразы будут предоставлены. оплата за 5 вариантов — 2000

желательно сразу прилагать ссылку на портфолио пример, для понимания объема: «Не откладывай на потом и начни учится играть на гитаре прямо сейчас

результат после первого урока

предоставляем все инструменты

учим взрослых и детей от 10 лет

запишись прямо сейчас и получи

скидку на первое занятие!

пиши в директ или звони по телефону +7**"»

4 года назад
guest_16218510808574
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
44 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Любовь
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Екатерина
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
6 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Тимур
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад