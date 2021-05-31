Нужны авторы, которые могут сочинять истории – с интригами, тайнами, любовные линии, описание тяжелой судьбы, истории с неожиданными поворотами. Хочется, чтобы иногда держало в напряжении, невозможно было угадать концовку. Возможны и детективные рассказы. Аудитория – ...
Продающий текст для рекламы школы музыки
необходимо разработать несколько вариантов небольшого продающего текста с триггерами для рекламы школы музыки, для видео длительностью 30 секунд. основные тезисы и ключевые фразы будут предоставлены. оплата за 5 вариантов — 2000
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