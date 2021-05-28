Требуется написать отзывы на Яндекс.Маркет

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Закрыт10 заявок1318 просмотров

Требуется написать отзывы количество подберем по рейтингу на Яндекс.Маркет. Обязателен опыт написания отзывов на Яндекс.Маркет, так как сами знаете - многие отзывы не пропускают. Чтобы человек знал, понимал причины блокировки отзывов.

Содержание понятно положительное - особо не принципиально, главное чтобы отзыв проходил.

4 года назад
guest_15342207599906
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Рамона
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Виктория
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Иван
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад