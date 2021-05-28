Отзывы на Гугл Мапс

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Закрыт14 заявок549 просмотров

Добрый день!

Необходимо добавить отзывы на гугл мапс, написать осмысленные тексты не менее чем на 250 символов, прикрепив при этом фото авто (фото машин с фирменными номерными рамками предоставим

4 года назад
Botallovaa
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Жижура
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Милано
 
47 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анриетт
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ангелина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Фёдор
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мари
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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