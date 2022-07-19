Написание 80 статей под Миралинкс

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Закрыт8 заявок647 просмотров

Необходимо написание 80 статей под Миралинкс. Объем одной статьи 2000 збп.

Уникальность текст ру не менее 95%

В статье:

- 2-3 подзаголовка

- по возможности список(нумерованный или маркированный)

- Статья тематическая - под анкор(если ссылка безанкорная - по тематике страницы).

- Ссылки проставляются в верхней половине текста.

Могут быть индивидуальные уточнения по заказам.

Оформление в word.

По цене предлагаем 20 грн./1000 збп.

Написание статей
3 года назад
IronRat
Яков 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Татьяна
 
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