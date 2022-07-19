Мы в поиске SEO-копирайтеров для сотрудничества на постоянной основе в тематиках трейдеры (обзор проектов и информационные статьи), инвестиции, брокеры, криптовалюта. Достаточно разбираться в ОДНОЙ области. Оплата за 1000 символов по согласованию сторон. ...
Написание 80 статей под Миралинкс
Необходимо написание 80 статей под Миралинкс. Объем одной статьи 2000 збп.
Уникальность текст ру не менее 95%
В статье:
- 2-3 подзаголовка
- по возможности список(нумерованный или маркированный)
- Статья тематическая - под анкор(если ссылка безанкорная - по тематике страницы).
- Ссылки проставляются в верхней половине текста.
Могут быть индивидуальные уточнения по заказам.
Оформление в word.
По цене предлагаем 20 грн./1000 збп.
Заявки фрилансеров
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