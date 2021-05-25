Написать 20 постов для Instagram профиля

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Закрыт2 заявки591 просмотр

Здравствуйте.

Требуется написать 20 постов для Instagram профиля и отдельно разработка контент-плана.

Для выбора исполнителя обязательно выполнить тестовое задание.

Задача: Написать рекламное объявление.

Продукт: продажа худи, футболок

Пишите в отклике ВЫПОЛНЕННОЕ тестовое задание и стоимость для 20 постов

(один текст объемом 500-700 символов)

4 года назад
Sapeks
Андрей 
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