Нужно максимально качественная английская статья ресерч на 2500-3000 слов. Требуется написание тестовой работы на 1000-1500 символов, после чего, если вы нам подойдете, то дописываете статью и оплачиваем ее. Рассматриваем опытного копирайтера да длительный срок. ...
Тексты по ТЗ, 15 штук
Нужно написать 15 текстов по ТЗ. Все детально расписано, если возникнут вопросы, ответим.
Нужен копирайтер, понимающий, зачем на страницы сайтов пишут тексты и как их пишут, соблюдающий сроки.
Оплата 50р/1000 збп (Юмани)
Заявки фрилансеров
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