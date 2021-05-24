Тексты по ТЗ, 15 штук

$9
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Закрыт16 заявок1463 просмотра

Нужно написать 15 текстов по ТЗ. Все детально расписано, если возникнут вопросы, ответим.

Нужен копирайтер,  понимающий, зачем на страницы сайтов пишут тексты и как их пишут, соблюдающий сроки.

Оплата 50р/1000 збп (Юмани) 

4 года назад
SmartText
Елена 
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