Написание текста на техническую тематику

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Закрыт11 заявок658 просмотров

Текст: "Подъемный стол с роликами". Объем - 4-5 тыс символов, по примеру: https://docs.google.com/document/d/1RwsH3tORz7CxRA7zcSITw6IHlTgBZztv3jKM0dDfORs/edit

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