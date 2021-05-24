Написание текста на техническую тематику

Здравствуйте. Необходимо написать 2-а SEO-текста на темы: "Как выбрать бордюр для тротуарной плитки", и "Минусы и плюсы забора из профнастила", суммарным объемом примерно в 6 к символов без пробела. Текста будут публиковаться на сторонних сайта. ...