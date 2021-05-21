Напечатать формулы по физике.

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Закрыт7 заявок659 просмотров

Написать/напечатать формулы по физике с сайта "Решу ЕГЭ". Мелко, как шпоргалку. Шаблон:

Номер задания; обозначение (что требуется найти); формула.

За 100 формул от 100 рублей, зависит от того объемности. Предоплата около 50-60 рублей, остальное после работы.

Формулы писать не по всем заданиям. Я скину те, что требуются. За графики и рисунки можем поговорить отдельно. Они по желанию.

Имеется 15 заданий, количество формул в каждом разное

4 года назад
guest_16215367706475
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