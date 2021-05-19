Копирование информации(фио, адрес, индекс, телефон, штрихкод) из одного документа в другой.
Доработка 2 главы диссертации: Динамика норм русской письменной речи
Доработка 2 главы диссертации: Динамика норм русской письменной речи (на материале СМИ Узбекистана)
Задача
Необходимо доработать диссертацию по замечаниям прикрепленным в файле.
Обязательные требования.
Оригинальность работы 90% .
Вторую главу нужно доработать по тем замечаниям, которые прикреплены в документе. Я прикрепляю Вам 2 главу и замечания от НР. Прикладываю план по которому пишется работа.
В пункте 2,2 должно быть, как прописано в плане : 2.2. Влияние явления концентрации информации в современных русскоязычных СМИ Узбекистана на изменение норм русского языка. а автор немного другое осветил 2.2. Влияние явления концентрации информации в современных СМИ на изменение норм русского языка. Вот эти замечания НР имел ввиду по 2,2. Этот пункт нужно доработать и то что в файле было написано.
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