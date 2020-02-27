prorektor33

Доработка 2 главы диссертации: Динамика норм русской письменной речи (на материале СМИ Узбекистана) Задача Необходимо доработать диссертацию по замечаниям прикрепленным в файле. Обязательные требования. Оригинальность работы 90% . Вторую главу нужно доработать по тем замечаниям, которые прикреплены в документе. ...
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
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Написание статьи и публикация в Scopus Q 3. Тема: Применение решения системы линейных уравнений второй кратности к расчету точных дискретных распределений вероятностей значений статистик и их точных приближенийКопирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
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В ваши обязанности будет входить грамотное написание научных статей на заданную тематику, а также корректировка написанных текстов в соответствии с замечаниями заказчика. Писать работы нужно либо по уже утвержденному плану, либо по структуре, разработанной совместно ...Бухгалтерские услуги3 заявкиЗакрыт3 года назад
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[b]Важны [/b]опыт работы в серых нишах; наличие успешных кейсов; умение сегментировать целевую аудиторию; опыт работы с парсерами. [b]Нужно[/b] заняться привлечением целевого трафика из социальных сетей и аналитикой и оптимизацией рекламного размещения для достижения целевых показателей, продвижением ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
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[b]Важны [/b]опыт работы в серых нишах; наличие успешных кейсов; умение сегментировать целевую аудиторию; опыт работы с парсерами. [b]Нужно[/b] заняться привлечением целевого трафика из социальных сетей и аналитикой и оптимизацией рекламного размещения для достижения целевых показателей.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт4 года назад
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[b]Нужно[/b] заняться простановкой ссылок согласно ТЗ (технических заданий) на различных платформах (блоги, форумы, сервисы вопросов/ответов, и т.д.); отобрать доноров по заданным критериям; проверить размещенные ссылки на соответствие указанным требованиям; найти новые разнообразные платформы для простановки ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт4 года назад
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[b]Нужно[/b] сделать LP с помощью Битрикс.Сайты24. Ссылки на другие страницы делать не надо, кроме ссылки на исходную. Используем готовые блоки, которые есть в системе. Нужно сделать преленд, чтобы пропустила модерация Яндекс.Директ. Делается на основе страницы: [url=http://disszakaz.ru/services/stati/publikatsiya-nauchnykh-statey/]http://disszakaz.ru/services/stati/publikatsiya-nauchnykh-statey/[/url]Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
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[b]Нужно[/b] заняться разработкой семантических ядер, структуры новых сайтов, расширение структуры старых СЯ(вам дадут список ключей, которые уже используются и нужно будет составить СЯ без использования данных ключей); чисткой от мусора; ручной кластеризацией запросов. [b]Важно[/b] хорошее понимание ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть собранная и разбитая на группы семантика. Написаны тексты под эту семантику и размещены на сайте. Требуется: 1.Создать рекламную кампанию по этой семантики ведущую на соответствующие посадочные страницы; 2.Кампания должна быть разделена 3.Поиск, РСЯ, Ретаргетинг. 4.Создать с нуля или переработать имеющие ...Контекстная реклама32 заявкиЗакрыт4 года назад
[i][b]Нужно [/b][/i]добавлять сайты на сервер и настраивать использование Let`s Encrypt; подключить к сайту Cloudflare; подключить модули и плагины; установить и настроить темы, создать разделы, вносить правки. [i][b]Важны[/b][/i] опыт работы c CMS WordPress или 1C-Битрикс; знание HTML5/CSS3; ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
[i][b]Нужно[/b][/i] заняться разработкой семантических ядер, структуры новых сайтов, расширение структуры старых СЯ(вам дадут список ключей, которые уже используются и нужно будет составить СЯ без использования данных ключей); чисткой от мусора; ручной кластеризацией запросов. [i][b]Важно[/b][/i] хорошее понимание парсинга ключевых ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт4 года назад