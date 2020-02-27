prorektor33

[b]Нужно[/b] сделать LP с помощью Битрикс.Сайты24. Ссылки на другие страницы делать не надо, кроме ссылки на исходную. Используем готовые блоки, которые есть в системе. Нужно сделать преленд, чтобы пропустила модерация Яндекс.Директ. Делается на основе страницы: [url=http://disszakaz.ru/services/stati/publikatsiya-nauchnykh-statey/]http://disszakaz.ru/services/stati/publikatsiya-nauchnykh-statey/[/url]