Фрилансер по Яндекс.Директ

Есть собранная и разбитая на группы семантика.

Написаны тексты под эту семантику и размещены на сайте.

Требуется:

1.Создать рекламную кампанию по этой семантики ведущую на соответствующие посадочные страницы;

2.Кампания должна быть разделена

3.Поиск, РСЯ, Ретаргетинг.

4.Создать с нуля или переработать имеющие РК на поиск, РСЯ и ретаргетинговые.