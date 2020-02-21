Фрилансер по Яндекс.Директ

Контекстная рекламаЗакрыт32 заявки299 просмотров
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Есть собранная и разбитая на группы семантика.

Написаны тексты под эту семантику и размещены на сайте.

Требуется:

1.Создать рекламную кампанию по этой семантики ведущую на соответствующие посадочные страницы;

2.Кампания должна быть разделена 

3.Поиск, РСЯ, Ретаргетинг.

4.Создать с нуля или переработать имеющие РК на поиск, РСЯ и ретаргетинговые.

4 года назад
prorektor33
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад