Составление семантического ядра для рефератного сайта

Нужно заняться разработкой семантических ядер, структуры новых сайтов, расширение структуры старых СЯ(вам дадут список ключей, которые уже используются и нужно будет составить СЯ без использования данных ключей); чисткой от мусора; ручной кластеризацией запросов.

Важно хорошее понимание парсинга ключевых слов, опыт работы с KeyCollector и готовность учиться и переучиваться под наши стандарты работы.