Составление семантического ядра для рефератного сайта

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Нужно заняться разработкой семантических ядер, структуры новых сайтов, расширение структуры старых СЯ(вам дадут список ключей, которые уже используются и нужно будет составить СЯ без использования данных ключей); чисткой от мусора; ручной кластеризацией запросов. 

Важно хорошее понимание парсинга ключевых слов, опыт работы с KeyCollector и готовность учиться и переучиваться под наши стандарты работы. 

4 года назад
prorektor33
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад