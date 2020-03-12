Контекстная реклама

Нужна настройка контекстной рекламы в Гугл. Всего для двух товаров(2 посадочные страницы) Продажа олова и сурьмы. Направление оборудование для сварки и пайки. Полностью все настроить, включая проставку utm меток и настройку ремаркетинга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать кампанию в Яндекс.Директе на поиске
-Собрать семантику
-Собрать ключи
-разбить ключи по группам (1-10 ключей в группе близкие по смысловому значению, если частотность больше 100 то лучше в отдельной группе оставлять ключ)
-Добавить минус фразы
-Написать объявления (2-й заголовок и текст одинаковый на все группы, 1-й заголовок максимально приближен к ключу)
-заполнить все поля(быстрые ссылки 8 ш.т., уточнения, контакты и т.д.)
Сайт https://xn--48-dlchg0e4d.xn--p1ai/
Тематика: Межкомнатные и входные двери
Регион показа Липецкая область
В целом ищу исполнителей на долгое сотрудничество, проектов много, по результатам этого проекта буду судить о дальнейшем сотрудничестве. Я оцениваю работу на 5-7 часов, предлагайте цены с учетом этого времени или объясните почему вам потребуется больше.
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