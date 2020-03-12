Контекстная реклама

Создать кампанию в Яндекс.Директе на поиске

-Собрать семантику

-Собрать ключи

-разбить ключи по группам (1-10 ключей в группе близкие по смысловому значению, если частотность больше 100 то лучше в отдельной группе оставлять ключ)

-Добавить минус фразы

-Написать объявления (2-й заголовок и текст одинаковый на все группы, 1-й заголовок максимально приближен к ключу)

-заполнить все поля(быстрые ссылки 8 ш.т., уточнения, контакты и т.д.)

Сайт https://xn--48-dlchg0e4d.xn--p1ai/

Тематика: Межкомнатные и входные двери

Регион показа Липецкая область

В целом ищу исполнителей на долгое сотрудничество, проектов много, по результатам этого проекта буду судить о дальнейшем сотрудничестве. Я оцениваю работу на 5-7 часов, предлагайте цены с учетом этого времени или объясните почему вам потребуется больше.