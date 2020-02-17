Настроить Google Adwords обойдя запрет на рекламу сервисного центра

Доброго времени суток, ищу специалиста который сможет настроить рекламу в гугл. Летом 2019 гугл внес коррективы в контекстную рекламу и запретил рекламироваться неавторизованным СЦ. Знаю и вижу на примере некоторых конкурентов, что как-то обходят этот запрет. Есть ли тут такие спецы? только знающие, без экспериментов, деньгами сорить на тесты не буду