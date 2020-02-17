Настроить Google Adwords обойдя запрет на рекламу сервисного центра

Контекстная рекламаЗакрыт6 заявок641 просмотр
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Доброго времени суток, ищу специалиста который сможет настроить рекламу в гугл. Летом 2019 гугл внес коррективы в контекстную рекламу и запретил рекламироваться неавторизованным СЦ. Знаю и вижу на примере некоторых конкурентов, что как-то обходят этот запрет. Есть ли тут такие спецы? только знающие, без экспериментов, деньгами сорить на тесты не буду

4 года назад
vip-service
Эдуард 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад