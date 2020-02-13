Яндекс Директ + РСЯ на 10 разных ниш

Необходима настройка и ведение рекламной компании строительной тематики. (Продажа строительного оборудования) Также приветствуется умение работать с Google Adwords. Помимо данного проекта есть еще несколько. Присылайте свои кейсы, а также обозначайте желаемый размер оплаты!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать 10 рекламных кампаний, получить по 30-50 кликов в каждой
Далее будем докручивать и запускать по 500 кликов
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