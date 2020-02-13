Яндекс Директ + РСЯ на 10 разных ниш

Контекстная рекламаЗакрыт37 заявок364 просмотра
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Нужно создать 10 рекламных кампаний, получить по 30-50 кликов в каждой

Далее будем докручивать и запускать по 500 кликов

4 года назад
BestOS
Павел 
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад