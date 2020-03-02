Настроить рекламный аккаунт Гугл адс максимально

Контекстная рекламаЗавершен9 заявок273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер!

Настроить рекламный аккаунт Гугл адс максимально.

Объявления, расширения, ключевые слова, минус слова, аудитории, конверсии, цели, мерчант, связь с аналитикой.

И вести в течение месяца, внося корректировки по необходимости для оптимизации расходов.

Сразу указывайте цену и сроки.

4 года назад
svzem
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
olegstd
Олег 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
$139
12 дней
Спасибо Олегу! Все четко, по максимуму, рекомендую как грамотного специалиста по рекламе Гугл Адс.
Светлана отличный заказчик - рекомендую. Интересный заказ, Оплата как договорились сразу. Знает тему и понятны задачи. Приятное деловое общение. Работаем дальше.