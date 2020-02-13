Директ Яндекс, ретаргетинг, текстовый поиск

Задача. Необходимо настроить яндекс директ контекстную рекламу для магазина автозапчастей, на первое время бюджет 5000 рублей. www.autochevy.ru
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Тематика сайта - барельефы на заказ, гипсовые покрытия. Москва и Россия отдельно.
Интересуют сроки и цена
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