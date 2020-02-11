Анализ конкурентов

Добрый день, Требуется настроить рекламу контента на YOUTUBE и FACE - видеоконтента на 5-й дней с небольшим бюджетом. Спасибо, Люди с отзывами и работаем сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Есть список ключевых слов. Нужно определить их частоту в яндекс. вордстате и составить список минус - слов для создания рекламной компании конкретного сайта.
2. Получить статистику объявлений конкурентов по заданным и собранными вами ключевыми словами.
3. Собрать запросы, минус- слова, написать УТП для формирования рекламных компаний в яндекс. директ.
4. Расположить в файле xls в виде вертикального списка категорий с собранными ключевыми словами для каждой категории отдельно (см. пример в файле.)
5. Отдельно представить xls файл объявлений заданных конкурентов.
Сроки - сегодня-завтра.
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