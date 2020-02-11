Анализ конкурентов

1. Есть список ключевых слов. Нужно определить их частоту в яндекс. вордстате и составить список минус - слов для создания рекламной компании конкретного сайта.

2. Получить статистику объявлений конкурентов по заданным и собранными вами ключевыми словами.

3. Собрать запросы, минус- слова, написать УТП для формирования рекламных компаний в яндекс. директ.

4. Расположить в файле xls в виде вертикального списка категорий с собранными ключевыми словами для каждой категории отдельно (см. пример в файле.)

5. Отдельно представить xls файл объявлений заданных конкурентов.

Сроки - сегодня-завтра.