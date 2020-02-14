Откорректировать/создать рекламную кампанию в Google Ads

Отличная работа по исправлению РК в Google Ads. Изначально Павел предоставил аудит сайта с рекомендациями по исправлению. Ответил на все интересующие меня вопросы очень подробно и ясно для простого пользователя. Оперативно сделал работу, объяснил всё, что исправил, со скриншотами и подробными комментариями. Для первых результатов его работы потребуется несколько дней. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую!