Собрать ключевые слова и анализ конкурентов

$35
Контекстная рекламаЗавершен9 заявок300 просмотров
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Добрый день.

- Необходимо провести анализ первой десятки конкурентов, то есть собрать ключевые слова по которым сейчас крутится контекстная реклама конкурентов.

 Сфера - облицовка камня и тд по МО и Москве.

- Собрать ключевые слова по категориям сайта, подобрать синонимы и разбить по группам и отсеять ненужные, сделать в удобно-читаемом виде  и составит утп.  Количество ключевых слов выйдет от 150 до 400.

Работы тут немного, может на 1 день максимум.

Сроки - сегодня-завтра.

Пишите ваши расценки, если всё будет идти хорошо, возможно дальнейшее сотрудничествo.

Спасибо!

4 года назад
studio_pro
Максим 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
grand16121980
Андрей 
43 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$35
2 дня
WMZ
Хороший специалист, сделал больше чем мы от него ждали. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо. Очень общительный заказчик.