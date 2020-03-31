Собрать ключевые слова и анализ конкурентов

Добрый день.

- Необходимо провести анализ первой десятки конкурентов, то есть собрать ключевые слова по которым сейчас крутится контекстная реклама конкурентов.

Сфера - облицовка камня и тд по МО и Москве.

- Собрать ключевые слова по категориям сайта, подобрать синонимы и разбить по группам и отсеять ненужные, сделать в удобно-читаемом виде и составит утп. Количество ключевых слов выйдет от 150 до 400.

Работы тут немного, может на 1 день максимум.

Сроки - сегодня-завтра.

Пишите ваши расценки, если всё будет идти хорошо, возможно дальнейшее сотрудничествo.

Спасибо!