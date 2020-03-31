Собрать ключевые слова и анализ конкурентов

Необходимо настроить поисковые кампании в ЯД и РСЯ на категорию НВО оборудования, 13 подкатегорий без подкатегорий модульного оборудования и электросчетчиков на интернет-магазин (укажу исполнителю). Требования к проработке кампаний: а) 1 кампания – несколько групп по подкатегориям с ...
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Добрый день.
- Необходимо провести анализ первой десятки конкурентов, то есть собрать ключевые слова по которым сейчас крутится контекстная реклама конкурентов.
Сфера - облицовка камня и тд по МО и Москве.
- Собрать ключевые слова по категориям сайта, подобрать синонимы и разбить по группам и отсеять ненужные, сделать в удобно-читаемом виде и составит утп. Количество ключевых слов выйдет от 150 до 400.
Работы тут немного, может на 1 день максимум.
Сроки - сегодня-завтра.
Пишите ваши расценки, если всё будет идти хорошо, возможно дальнейшее сотрудничествo.
Спасибо!
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