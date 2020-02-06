Настроить рекламу в FB на мероприятие

Контекстная рекламаЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Добрый день!

Мне нужен опытный SMM специалист по настройке рекламы в FB на мероприятие. 

Цель мероприятия: посещение людей определенного места в Киеве на 17 число 

Что нужно сделать:

1. Создать акаунт FB специально под рекламу.

2. Настроить рекламу на мероприятие на УКР языке.

Срок 1-2 дня.

4 года назад
Zhenia_Boin
Евгений 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад