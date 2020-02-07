Нужна настройка рекламной кампании по автотематике

Необходим контекстолог для продвижения сайта Ассоциации Магазинов Розничной Торговли в течение 1-2 месяцев.Главная цель – привлечь ЦА для заполнения заявки.ЦА достаточно узкая– владельцы продуктовых магазинов (основная), директора.Ранее поисковая реклама не задействовалась. Адрес сайта: [url=https://www.amartpro.ru/]https://www.amartpro.ru/[/url] Приоритет – откликам с ...
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Настроить яндекс и гугл кампании по тематике автомобилей и запчастей.
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