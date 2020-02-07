Нужна настройка рекламной кампании по автотематике

Контекстная рекламаЗавершен3 заявки191 просмотр
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Настроить яндекс и гугл кампании по тематике автомобилей и запчастей.

Подробности в ЛС.

4 года назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
gloomy159
Илья 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад
$300
5 дней
Справился с задачей на 5, внес нужные доработки и правки. Сроки и коммуникация на хорошем уровне. Снова рекомендую Илью как специалиста по контексту!
Как всегда приятно работать с Максимом! Четкая постановка задачи, всегда на связи. Рекомендую!