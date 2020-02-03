Таргетированная реклама

Контекстная рекламаЗакрыт22 заявки318 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, мы ищем специалиста для настройки рекламы в Инстаграм.У нас есть сайт, где находятся статьи о похудении, поддержании формы и ведении здорового образа жизни. Также, мы продаём курсы, разработанные квалифицированными специалистами в этой области, проводим онлайн-консультации.Проблема: низкая продаваемость курсов. 

4 года назад
guest_15808247745132
4 года в сервисе
Был
4 года назад