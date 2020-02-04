Контекстная реклама на кузовной ремонт автомобиля

Контекстная рекламаЗакрыт15 заявок423 просмотра
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Добрый день!

Нужно создать, затем оптимизировать и вести  контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Гугл  по кузовному ремонту автомобилей.

Обязательно:

- наличие кейсов

- стоимость каждого вида работы: 

  • Яндекс кнтекст
  • Гугл конекст
  • РСЯ
  • КМС
  • Оптимизация
  • Ведение
Желательно, наличие отзывов в формате: Что было у клиента - Что стало.
4 года назад
guest_15808212028583
4 года в сервисе
Был
2 года назад