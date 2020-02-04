Контекстная реклама на кузовной ремонт автомобиля

Нужно настроить рекламу гугл adwards на поиске, для сайта - тема вывоз мусора. Взять текущую рекламу с яндекс директ с ключевиками, текстами обьявлений и минус словами и перенести грамотно на гугл эдвордс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно создать, затем оптимизировать и вести контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Гугл по кузовному ремонту автомобилей.
Обязательно:
- наличие кейсов
- стоимость каждого вида работы:
- Яндекс кнтекст
- Гугл конекст
- РСЯ
- КМС
- Оптимизация
- Ведение
- Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужна эффективная рекламная кампания для интернет-магазина автомобильных аккумуляторов acomponent.ru Работа с исполнителем будет построена в несколько этапов: 1 - тест. Сперва, создание кампании под общие запросы "купить автомобильный аккумулятор", под запросы "аккумуляторы для автомобилей форд". 2 - полная ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Есть сайт с мобильной электроникой. Нужно сделать контекст для главной и для всех категорий. Оставляйте свои заявки. Рекламу в яндекс директ.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть несколько компаний в директе 5-10, оборот в месяц 500-1мл, аккаунт забанен по 15 пункту. Компании и статистика сохранены в файле. Необходимо перенести на свой рекламный аккаунт и вести дальше, что то поднастроить что не ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт4 года назад
Настройка рекламной кампании в яндекс директКонтекстная реклама48 заявокЗакрыт4 года назад
Настроить рекламные компании в Facebook, инстаграм и др.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо провести анализ существующей компании в Яндекс Директе, исправить все недочеты, оптимизировать/усовершенствовать.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен человек, у которого опыт с google ads (adwords) к который смог бы спрограммировать в нём несколько интересных фишек. Буду рад взаимной работе.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить таргет на визовый центр в Москве, на получение шенгенской визы. Системы: фейсбук Гео: Москва. Предпочтению человеку с опытом в этой сфере в этом гео. Если у вас есть готовая посадочная страница или связка под эту тематику, то ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется специалист для настройки контекстной рекламы. Yandex и Google Тематика: ИТ-аутсорсинг в городе с 0,5 млн населения. Прошу при подаче заявке ответить на несколько вопросов. 1) Ценовая политика, ориентировочно сколько будут стоить ваши услуги. 2) Через какое время можем ...Контекстная реклама27 заявокЗакрыт4 года назад