Контекстная реклама сайта в Яндекс Директ / Google Adwords

Необходим контекстолог для продвижения сайта Ассоциации Магазинов Розничной Торговли в течение 1-2 месяцев.Главная цель – привлечь ЦА для заполнения заявки.ЦА достаточно узкая– владельцы продуктовых магазинов (основная), директора.Ранее поисковая реклама не задействовалась. Адрес сайта: https://www.amartpro.ru/ Приоритет – откликам с портфолио и первичными рекомендациями / советам по продвижению. Как минимум, необходимо ознакомиться с тем, что вы хотите продвигать. Бюджет и сроки прошу – отдельно по Яндекс.Директ и отдельно Google Adwords – оставлять в отзывах.