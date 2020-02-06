Настройка кампаний для установки моб приложения в google ads

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Настройка в google ads кампаний на установку мобильного приложения ios и android для пользователей самых крупных городов Украины .Необходимо настроить рекламную кампанию и оптимзировать/оценить бюджет для 1000 инсталлов в месяц. Тематика - недвижимости, поиск недвижимости для аренды. Ключевые слова достаточно дорогие по данной тематике, нужен поиск и тест НЧ кейвордов для увеличения конверта.

4 года назад
guest_15788536736636
4 года в сервисе
Был
4 года назад