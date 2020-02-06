Настройка контекстной рекламы

Зарабатывай, не выходя из дома вместе с СКБ Контур

Все очень просто:

1. Регистрируетесь в программе 👉 https://clck.ru/M9w9M

2. Получаете личный кабинет партнера со специальными ссылками и возможностью оставлять заявки за клиента.

3. Рекомендуете друзьям/коллегам/знакомым наши сервисы.

4. Наши менеджеры связываются с потенциальным клиентом, подбирают тариф и выставляют счет.

5. После оплаты счета вы получаете денежное вознаграждение

Ставка вознаграждения от 5 до 50% от суммы счета.

Условия и договор-оферта 👉 https://clck.ru/M9wA2