Сделать и установить баннер Яндекс Директ

Необходимо собрать СЯ для интернет магазина - 10 категорий+10 подкатегорий в каждой категории. Кластеризация, группировка, проработка минусов. Частотность от 50/ мес. Тематика - товары для дома. Детали исполнителю
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