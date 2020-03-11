Настройка контекстной рекламы Google AdWords для сайта

Контекстная рекламаЗавершен8 заявок261 просмотр
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На существующий сайт по сервису и ремонту кондиционеров требуется настроить рекламу в Adwords на основании уже собранного семантического ядра.

Объем:

- 63 страницы

- 354 ключевых слова

Основная задача:

  • создать и запустить рекламные кампании в поисковой сети и КМС (ремаркетинг)
  • создание объявлений для поисковой сети со всеми расширениями (А-Б тестирование на наиболее популярные страницы - до 10 шт)
  • создание объявлений для КМС с учётом прорисовки баннеров (пример см. во вложении)
  • загрузка ключевых слов согласно сементического ядра (в точном или фразовом соответствии)
  • сбор и загрузка минус-слов
Также надеюсь на ваши предложение в оптимизации.
4 года назад
kapavone
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
olegstd
Олег 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
$139
5 дней
Очень профессионально. Рекомендую.
Отличный заказчик, Рекомендую. Оплата четко точно. Профессиональное знание своей темы - соответственно четкие задачи. Интересный заказ.