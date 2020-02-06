Добрый день! Мне нужен опытный SMM специалист по настройке рекламы в FB на мероприятие. Цель мероприятия: посещение людей определенного места в Киеве на 17 число Что нужно сделать: 1. Создать акаунт FB специально под рекламу. 2. Настроить рекламу на мероприятие ...
Необходимо сделать контекст на категорию Низковольтного оборудования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить поисковые кампании в ЯД и РСЯ на категорию НВО оборудования, 13 подкатегорий без подкатегорий модульного оборудования и электросчетчиков на интернет-магазин (укажу исполнителю).
Требования к проработке кампаний:
а) 1 кампания – несколько групп по подкатегориям с несколькими ключевыми словами (принцип 1 ключ=1 группа не нужен)
б)СЯ должно состоять из транзакционных запросов, запросов по типам товаров, запросов по брендам товаров и другими ,словобразованиями вплоть до частотности в 50 запросов/ мес. Общее количество запросов не менее 3000
в) РСЯ с картинками товаров с сайта
г) Не менее 2 объявлений в каждой группе, объявления должны соответствовать ключевым словам
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