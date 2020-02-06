Необходимо сделать контекст на категорию Низковольтного оборудования

Необходимо настроить поисковые кампании в ЯД и РСЯ на категорию НВО оборудования, 13 подкатегорий без подкатегорий модульного оборудования и электросчетчиков на интернет-магазин (укажу исполнителю).

Требования к проработке кампаний:

а) 1 кампания – несколько групп по подкатегориям с несколькими ключевыми словами (принцип 1 ключ=1 группа не нужен)

б)СЯ должно состоять из транзакционных запросов, запросов по типам товаров, запросов по брендам товаров и другими ,словобразованиями вплоть до частотности в 50 запросов/ мес. Общее количество запросов не менее 3000

в) РСЯ с картинками товаров с сайта

г) Не менее 2 объявлений в каждой группе, объявления должны соответствовать ключевым словам