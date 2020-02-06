Настройка и введение контекстной рекламы

Задача: настроить контактную рекламу в Яндекс Директ и Google Ads (Google Ads уже настроен, необходимо его подкорректировать и заниматься введением). Требуется ответственный человек, которые готов с головой погрузиться в проект и ежедневно улучшать результаты, быть на связи, не пропадать и держать руку на пульсе. Кейсы которые у вас есть вы можете подтвердить, не скриншотами а демонстрацией рекламного кабинете или контактами компании с кем вы сотрудничали.

Будет преимуществом если у вас есть кейсы в нише перетяжки, обивки мебели.