Google adds

Контекстная рекламаЗавершен16 заявок202 просмотра
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Перенести все кампании и объявления созданные в google adds на другой аккаунт.

4 года назад
stigman
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MaxRusInc
Максим 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$2
1 день
WMZ
Требовалось перенести рекламу гугл с одного аккаунта на другой - Максим профессионал. Все во время! Спасибо, будем сотрудничать дальше
Положительный отзыв! Коммуникация и ответ от клиента оперативный. Постановка задачи понятная и точная. Оплата своевременная. Задача была непростая, пришлось выполнять дополнительные работы для качественного переноса кампаний. Клиент понял и согласовал дополнительные сроки для выполнения задачи. Отличный работодатель, рекомендую к сотрудничеству!