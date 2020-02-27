Google adds

Задача: настроить контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google Ads и заниматься ведением. Реклама на поиске и в сетях. Тематика - медицинские изделия и услуги. Требуется ответственный человек, которые готов серьезно работать с проектом и ежедневно улучшать ...