MaxRusInc

Максим MaxRusInc

 
32 годаРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Специалист по контекстной рекламе Яндекс Директ и Google ADS

Профессиональная настройка контекстной рекламы.

Создание, ведение и оптимизация рекламных кампаний в ЯндексДирект и Google ADS

Помощь в настройке Я.Метрика и Google Analytics.

Реализовано более 150 проектов.

Профиль в ВК: https://vk.com/mmunnrf

Профиль в FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008760823021

По запросу вышлю портфолио.

Мои преимущества:

  • Можем работать по договору (есть ИП)
  • Опыт с 2014 года
  • Обладаю широкими знаниями работы с различными инструментами контекстной рекламы (Поиск, РСЯ, КМС, медийная реклама, баннерная реклама, ретаргетинг, ремаркетинг, Я.Маркет, Google.Покупки(G merchant center))
  • Высокое качество работы
  • Оптимальные сроки выполнения
Работы: 

  • Аудит рекламных кампаний
  • Создание рекламных кампаний
  • Ведение рекламных кампаний
  • Оптимизация рекламных кампаний
  • Обучение по ведению и оптимизации рекламных кампаний.
Google AdsРекламная кампания
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
freeTester
Кристина 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Контекстная реклама
Эффективное сотрудничество. Быстро, качественно и в срок. Спасибо!
Четкая постановка. Заказчик отвечает быстро и точно. Положительно! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
stigman
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Google adds
Требовалось перенести рекламу гугл с одного аккаунта на другой - Максим профессионал. Все во время! Спасибо, будем сотрудничать дальше
Положительный отзыв! Коммуникация и ответ от клиента оперативный. Постановка задачи понятная и точная. Оплата своевременная. Задача была непростая, пришлось выполнять дополнительные работы для качественного переноса кампаний. Клиент понял и согласовал дополнительные сроки для выполнения задачи. Отличный работодатель, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
79032097334
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Настроить 1 цель яндекс-метрики на wix.com
Заказывал у Максиму настройку целей в Яндекс Метрике на сайте, сконструированном на базе Wix. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую для сотрудничества.
Задача поставлена четко и ясно. Оперативное согласование и коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
NikitKo
Никита 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Настройка РК в Яндекс.Директ
Все ок!
Хороший работодатель. Коммуникация быстрая, согласование оперативное, оплата своевременная.
Ответный отзыв
cehynmrechz
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Перенести Директ каманию на новый аккаунт и настроить
Отличный исполнитель! Без лишних вопросов и задержек выполнил задание и даже сделал некоторые коррективы от себя, не взяв дополнительных денег. Однозначно рекомендую!
Хороший заказчик, согласование и коммуникация оперативная, оплата своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
Контекстная реклама
6 отзывов
от $60
от 3 дней
нет рейтинга