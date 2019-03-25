Специалист по контекстной рекламе Яндекс Директ и Google ADS
Профессиональная настройка контекстной рекламы.
Создание, ведение и оптимизация рекламных кампаний в ЯндексДирект и Google ADS
Помощь в настройке Я.Метрика и Google Analytics.
Реализовано более 150 проектов.
Профиль в ВК: https://vk.com/mmunnrf
Профиль в FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008760823021
По запросу вышлю портфолио.
Мои преимущества:
- Можем работать по договору (есть ИП)
- Опыт с 2014 года
- Обладаю широкими знаниями работы с различными инструментами контекстной рекламы (Поиск, РСЯ, КМС, медийная реклама, баннерная реклама, ретаргетинг, ремаркетинг, Я.Маркет, Google.Покупки(G merchant center))
- Высокое качество работы
- Оптимальные сроки выполнения
- Аудит рекламных кампаний
- Создание рекламных кампаний
- Ведение рекламных кампаний
- Оптимизация рекламных кампаний
- Обучение по ведению и оптимизации рекламных кампаний.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Сеть медицинских клиник197 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Эффективное сотрудничество. Быстро, качественно и в срок. Спасибо!
Ответный отзыв
Четкая постановка. Заказчик отвечает быстро и точно. Положительно! Рекомендую к сотрудничеству.
$2
10 баллов
4 года назад
Требовалось перенести рекламу гугл с одного аккаунта на другой - Максим профессионал. Все во время! Спасибо, будем сотрудничать дальше
Ответный отзыв
Положительный отзыв! Коммуникация и ответ от клиента оперативный. Постановка задачи понятная и точная. Оплата своевременная. Задача была непростая, пришлось выполнять дополнительные работы для качественного переноса кампаний. Клиент понял и согласовал дополнительные сроки для выполнения задачи. Отличный работодатель, рекомендую к сотрудничеству!
$1
10 баллов
4 года назад
Заказывал у Максиму настройку целей в Яндекс Метрике на сайте, сконструированном на базе Wix. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко и ясно. Оперативное согласование и коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
5 лет назад
Все ок!
Ответный отзыв
Хороший работодатель. Коммуникация быстрая, согласование оперативное, оплата своевременная.
$10
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель! Без лишних вопросов и задержек выполнил задание и даже сделал некоторые коррективы от себя, не взяв дополнительных денег. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, согласование и коммуникация оперативная, оплата своевременная. Рекомендую.
Контекстная реклама
6 отзывов
от $60
от 3 дней
нет рейтинга