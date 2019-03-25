Перенести Директ каманию на новый аккаунт и настроить

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Нужно просто перенести, запустить, настроить.

5 лет назад
cehynmrechz
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
MaxRusInc
Максим 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Отличный исполнитель! Без лишних вопросов и задержек выполнил задание и даже сделал некоторые коррективы от себя, не взяв дополнительных денег. Однозначно рекомендую!
Хороший заказчик, согласование и коммуникация оперативная, оплата своевременная. Рекомендую.