Перенести рк на новый аккаунт директа

Контекстная рекламаЗакрыт24 заявки236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

перенести рекламную компанию на новый аккаунт , рк в экселе выгружена . 

5 лет назад
krinsl
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад