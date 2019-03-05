Анализ и корректировка рекламных компаний

Добрый вечер. Нужно собрать ключевые слова и минус-фразы для сайта: транскриб.рф
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Добрый день.
Нужен человек для качественного анализа действующий рекламных компаний интернет магазина в Директе и Адвордсе с последущей их корректировкой. Только для опытных специалистов.
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