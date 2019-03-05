Оптимизация контекстной рекламы

$500
Контекстная рекламаЗакрыт22 заявки259 просмотров
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На уже давно работающем сайте, связанном с курьерскими услугами, с хорошим бюджетом,  требуется оптимизация (РСЯ, Гугл, соцсети). Требуется оптимизация в целях: увеличения конверсии, снижения стоимости лида, оптимизации бюджета, советов по SEO оптимизации. Также, сейчас находится сайт в разработке на тему салона красоты в центре Москвы, который надо будет продвигать с самого начала. Прошу откликаться только опытных директологов. Форма сотрудничества  обсуждается, работа удаленно, с ежедневным предоставлением отчета о проделанной работе.

5 лет назад
9261511
49 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад