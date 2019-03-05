Оптимизация контекстной рекламы

Создать лендинг и настроить рекламные компании в интернете (Google Ad Words) для продвижения агентства зарубежной недвижимости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На уже давно работающем сайте, связанном с курьерскими услугами, с хорошим бюджетом, требуется оптимизация (РСЯ, Гугл, соцсети). Требуется оптимизация в целях: увеличения конверсии, снижения стоимости лида, оптимизации бюджета, советов по SEO оптимизации. Также, сейчас находится сайт в разработке на тему салона красоты в центре Москвы, который надо будет продвигать с самого начала. Прошу откликаться только опытных директологов. Форма сотрудничества обсуждается, работа удаленно, с ежедневным предоставлением отчета о проделанной работе.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый вечер. Нужно собрать ключевые слова и минус-фразы для сайта: транскриб.рфКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Собрать семантику и сделать кластеризацию для создания объявлений в Яндекс Директ и Гугл Адс. Тема не широкая, привязка к региону. Основные базисы подберем вместе. Жду стоимость под ключ и примеры-результаты подобной работы (что именно я получу).Контекстная реклама11 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется аудит кампании контекстной рекламы в ЯД Тематика — бюро переводов, перевод текстов etc Бюджет кампании 50 тыс. рублей в месяц На сайте установлена МетрикаКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
Дополнить рекламу Гугл эдвордс!Контекстная реклама15 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать одно объявление в директ, подобрать максимальное количество ключевиков/запросов.Контекстная реклама50 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую. Необходимо настроить рекламу на youtube. Есть перечень каналов, на видео которых нужно показывать рекламу. Есть набор основных ключей. Жду предложенийКонтекстная реклама9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно разместить и настроить рекламу в яндекс директе обменник криптоволюты. Есть сложности с прохождением модерации. У кого есть опыт в прохождение . Просьба написатьКонтекстная реклама4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача: создать и настроить (объявления + ключевики) рекламную компанию в Яндекс Директ. Сайт: риэлторские услуги (покупка, продажа, обмен, ипотека, и помощь в оформлении недвижимости). Нужен результат. (рекламная компания уже есть, но она не работает). Оплата по факту настройки. Требования ...Контекстная реклама33 заявкиЗакрыт5 лет назад
У нас есть товар (сок и компот), срок годности которого заканчивается через 6 месяцев. Наша задача максимально быстро его распродать за 4 месяца. 1. Нужно показать информационный баннер в мобильном [b]месснеджере IMO[/b] и других местах где показывается Гугл реклама. 2. ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт5 лет назад