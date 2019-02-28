Сделать одно объявление Яндекс.Директ

Создать лендинг и настроить рекламные компании в интернете (Google Ad Words) для продвижения агентства зарубежной недвижимости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать одно объявление в директ, подобрать максимальное количество ключевиков/запросов.
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