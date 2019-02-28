Сделать одно объявление Яндекс.Директ

Контекстная рекламаЗакрыт50 заявок343 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать одно объявление в директ, подобрать максимальное количество ключевиков/запросов.

5 лет назад
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад
  • Похожие заказы

  • Настроить рекламу на youtube

    Приветствую. Необходимо настроить рекламу на youtube. Есть перечень каналов, на видео которых нужно показывать рекламу.  Есть набор основных ключей. Жду предложений

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить рекламу в Я. Директе

    Добрый день. Нужно разместить и настроить рекламу в яндекс директе обменник  криптоволюты. Есть сложности с прохождением модерации.  У кого есть опыт в прохождение . Просьба написать

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить Яндекс Директ

    Задача: создать и настроить (объявления + ключевики) рекламную компанию в Яндекс Директ. Сайт: риэлторские услуги (покупка, продажа, обмен, ипотека, и помощь в оформлении недвижимости). Нужен результат. (рекламная компания уже есть, но она не работает).  Оплата по факту настройки. Требования ...

    Контекстная реклама33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно показать информационный баннер в мобильном месснеджере IMO

    У нас есть товар (сок и компот), срок годности которого заканчивается через 6 месяцев. Наша задача максимально быстро его распродать за 4 месяца. 1. Нужно показать информационный баннер в мобильном [b]месснеджере IMO[/b] и других местах где показывается Гугл реклама.  2. ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен показ баннера в мобильном месенджере

    У нас есть товар (сок и компот), срок годности которого заканчивается через 6 месяцев. Наша задача максимально быстро его распродать за 4 месяца. 1. Нужно показать информационный баннер в мобильном [b]мессенджере IMO[/b] и других местах где показывается Гугл реклама.  2. ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контекстная реклама по ландш. диз.

    Добрый день! Ищу директолога для создания РК в Яндекс Директ, Google Ads. Тематика достаточно сложная – ландшафтный дизайн. Нужно проработать все услуги (альпинарий, рулонный газон и тд). Объем семантического ядра большой. Локация МиМо. Необходимо создание ...

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реклама Ютуб ролика

    Нужно дать рекламу на видео на ютубе, чтобы привлечь примерно 10 000 просмотров и были заказы с этого видео у нас + нужно продумать как их отследить (например промокод).

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить adwords для сайта на английском по обучению йоге

    Необходимо с нуля сделать сбор ключей по тематике "обучение йоге" на английском языке, собрать так же минус слова и настроить таргетинг на платежеспособные страны (при необходимости я предоставлю список).Начните ответ с фразы "гугл" и укажите 1 ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить рекламную кампания Яндекс

    $1

    Нужно создать рекламный проект в Яндекс Директ, Сайт: Интернет магазин кондиционеров Требования: опыт работы в рекламе от года. Если пользовались инструментами для сквозной аналитики напишите об этом. Интересует не просто настройка а результат, поэтому условия такие: ...

    Контекстная реклама16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад