Нужен показ баннера в мобильном месенджере

У нас есть товар (сок и компот), срок годности которого заканчивается через 6 месяцев.

Наша задача максимально быстро его распродать за 4 месяца.

1. Нужно показать информационный баннер в мобильном мессенджере IMO и других местах где показывается Гугл реклама.

2. Показ нужен только на территории Туркмения и/или Ашхабад.

3. Желательно на баннер привязать кнопку позвонить или заказать с переходом сразу на звонок на наш телефон.

У нас есть сайт визитка на бесплатной платформе WIX, а также аккаунты Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. (все это в Туркмении не открывается без VPN)

Платный таргет по Туркмении мы делаем в Инстаграм и Фейсбук.

Есть у нас единственно работающий мессенджер IMO (без VPN), по этому мы хотим попасть через Гугл рекламу именно в это приложение.