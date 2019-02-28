Нужен показ баннера в мобильном месенджере

Доброго дня. Нужны отзывы на яндекс и гугл картах, из живых аккаунтов. Исполнитель, желательно из Владимирской, Московской, Нижегородской, Ивановской области, или из Казани. В заявке указывайте цену, свои контакты для связи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть товар (сок и компот), срок годности которого заканчивается через 6 месяцев.
Наша задача максимально быстро его распродать за 4 месяца.
1. Нужно показать информационный баннер в мобильном мессенджере IMO и других местах где показывается Гугл реклама.
2. Показ нужен только на территории Туркмения и/или Ашхабад.
3. Желательно на баннер привязать кнопку позвонить или заказать с переходом сразу на звонок на наш телефон.
У нас есть сайт визитка на бесплатной платформе WIX, а также аккаунты Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. (все это в Туркмении не открывается без VPN)
Платный таргет по Туркмении мы делаем в Инстаграм и Фейсбук.
Есть у нас единственно работающий мессенджер IMO (без VPN), по этому мы хотим попасть через Гугл рекламу именно в это приложение.
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