Специалист по контекстной рекламе

Контекстная рекламаЗавершен10 заявок264 просмотра
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Разработать и внедрить рекламную компанию. Тематика: одежда для бальных танцев, опт и розница

5 лет назад
fobos30003
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
5 лет назад
$200
7 дней
Ирина прекрасный исполнитель. Я получил гораздо больше, чем рассчитывал. Очень толковый и добросовестный специалист.
Артем, спасибо за сотрудничество! Рада, что удалось достигнуть намеченных целей :) Продолжаем работу над проектом. Заказчика рекомендую!