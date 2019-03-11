Нужны отзывы на Яндекс и Гугл карты

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Доброго дня. Нужны отзывы на яндекс и гугл картах, из живых аккаунтов. Исполнитель, желательно из Владимирской, Московской, Нижегородской, Ивановской области, или из Казани. В заявке указывайте цену, свои контакты для связи

5 лет назад
katherine_gont
Екатерина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад