Google adwords + SEO

Контекстная рекламаЗавершен5 заявок198 просмотров
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Для туристического сайта нужен не "разовый" спец Контекст Google, в полном смысле этого слова (в дальнейшем директ) + Seo.  Должны быть максимально задействованы все возможности для привлечения целевого покупателя, а не  "шлакотрафик". Необходима постоянная работа, аналитика и усовершенствование РК. 

Google adwords- есть частично собранное и отфильтрованное СЯ, нужно  допилить, дособрать по мере необходимости.

Seo - тут все просто ,он полностью с нуля, т.к. сайт только созданный. План, внутренняя + внешняя....

Опыт от 2-х лет, желательно кейсы в данной тематике  или тематики с большим СЯ

Оплата Приват24, Яндекс деньги.

Никаких предоплат, взамен на мой 100500 летний аккаунт и прочие рейтинги. Плавали,видели,знаем)))

Оплата поэтапная за результат.

5 лет назад
vladislav-gusar
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
5 лет назад
$250
10 дней
Больше всего ценю в исполнителе , когда слова не расходятся с делом. Не мало важно, когда поступают грамотные рекомендации, которые приводят к эффективному результату. Большой плюс - это совместная аналитика. Всегда на связи. Рекомендую Ирину и Оксану к сотрудничеству.
Владислав - идеальный заказчик: четкое понимание текущих целей и задач, максимально полная информация по проекту, готовность обсуждать подходы и экспериментировать. Спасибо за приятное и продуктивное сотрудничество! Работаем дальше.