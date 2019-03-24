Google adwords + SEO

Для туристического сайта нужен не "разовый" спец Контекст Google, в полном смысле этого слова (в дальнейшем директ) + Seo. Должны быть максимально задействованы все возможности для привлечения целевого покупателя, а не "шлакотрафик". Необходима постоянная работа, аналитика и усовершенствование РК.

Google adwords- есть частично собранное и отфильтрованное СЯ, нужно допилить, дособрать по мере необходимости.

Seo - тут все просто ,он полностью с нуля, т.к. сайт только созданный. План, внутренняя + внешняя....

Опыт от 2-х лет, желательно кейсы в данной тематике или тематики с большим СЯ

Оплата Приват24, Яндекс деньги.

Никаких предоплат, взамен на мой 100500 летний аккаунт и прочие рейтинги. Плавали,видели,знаем)))

Оплата поэтапная за результат.