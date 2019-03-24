Google adwords + SEO

Доброго времени суток всем! Для сайта https://lifti-moskvi.ru необходимо настроить рекламу в директе Яндекса. Соответственно, интересует ещё её ведение в течение 1-го месяца с момента запуска. Рассматриваем только квалифицированных специалистов и за разумные деньги. Сем ядра нет, его тоже нужно проработать, ...
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Для туристического сайта нужен не "разовый" спец Контекст Google, в полном смысле этого слова (в дальнейшем директ) + Seo. Должны быть максимально задействованы все возможности для привлечения целевого покупателя, а не "шлакотрафик". Необходима постоянная работа, аналитика и усовершенствование РК.
Google adwords- есть частично собранное и отфильтрованное СЯ, нужно допилить, дособрать по мере необходимости.
Seo - тут все просто ,он полностью с нуля, т.к. сайт только созданный. План, внутренняя + внешняя....
Опыт от 2-х лет, желательно кейсы в данной тематике или тематики с большим СЯ
Оплата Приват24, Яндекс деньги.
Никаких предоплат, взамен на мой 100500 летний аккаунт и прочие рейтинги. Плавали,видели,знаем)))
Оплата поэтапная за результат.
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